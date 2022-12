Vélingara : Deux jeunes mécaniciens meurent dans un accident de la circulation

Bouba Diallo et Ousmane Diallo ne sont plus de ce monde. Ces deux jeunes mécaniciens sont morts ce samedi 24 décembre 2022 dans un accident de la circulation. C'est après avoir réparé un véhicule que ces deux mécaniciens se sont lancés à l'essai pour mieux voir l'état des réparations. De Vélingara, ils ont pris la direction de Tambacounda. Et c'est sur le chemin du retour que l'un d'eux qui était au volant a perdu le contrôle du véhicule qui a fini sa course contre un arbre. Un choc violent qui sera fatal aux deux mécaniciens décédés sur place. Les faits se sont déroulés sur la RN6 à hauteur du village de Saré Vassy. Si Bouba Diallo est âgé d'une trentaine d'années, Ousmane Diallo lui, a 25 hivernages révolus. Les corps de ces deux jeunes garçons sont déposés à la morgue du centre de santé de Vélingara.