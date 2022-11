Variole du singe: l’OMS maintient l’alerte sanitaire maximale

L’OMS a décidé de maintenir l’alerte sanitaire maximale sur la variole du singe malgré une baisse notable des cas dans les pays les plus touchés en Europe et en Amérique, selon un communiqué de l’organisation publié hier mardi. Le Comité d’urgence de l’OMS a estimé que malgré les progrès dans la lutte contre les flambées de la maladie virale, il reste « des raisons de s’inquiéter ». Et ce, à cause des nouvelles infections dans certains pays, mais aussi du manque de moyens dans les pays pauvres ou encore du risque de stigmatiser les populations à risque, souligne le communiqué du groupe d’experts qui s’étaient réunis le 20 octobre.