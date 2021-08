Vaccination anti-Covid: AND JEF/ PADS/Authentique encourage le gouvernement à intensifier la communication

La formation dirigée par Landing Savané rappelle que ’’le succès de toute campagne de vaccination de masse passe entre autres, par une démarche participative, intégrée et persuasive".

Dans cette dynamique, AND JEF/PADS/Authentique exhorte "le gouvernement à mettre en place en plus d’un comité national, des comités départementaux de vaccination présidés par les préfets et former des présidents des Conseils départementaux, des médecins, des maires, des notables, des religieux, des associatifs, la société civile et de tous ceux qui par la position sociale ou leurs fonctions sont susceptibles de populariser la vaccination AJ/A salue "les efforts des personnels de santé qui ont obtenu de grands succès dans la lutte contre la pandémie’’ et encourage "le gouvernement à accélérer l’équipement des laboratoires et structures sanitaires en appareils de pointe mais également le processus de production de vaccins entamé et piloté par l’Institut Pasteur de Dakar".

La formation qui accorde ’’une grande importance à la santé publique’’ salue aussi ’’la mesure de gratuité de l’oxygène prise par le chef de l’État au niveau des structures privées et demande d’aller plus loin en nouant avec elles des partenariats pour une meilleure prise en charge des malades et à moindre coût".

AND JEF/ PADS/A exhorte les populations à la vaccination et au ’’respect scrupuleux’’ des mesures barrières et appelle les acteurs politiques et la société civile à ’’une union sacrée autour du président de la République pour l’amélioration durable de l’état de santé de l’ensemble de la population’