Une pirogue en provenance du Sénégal, avec 280 personnes à bord, est arrivée aux îles Canaries

Ce mardi après-midi, une pirogue, partie du Sénégal, avec 280 personnes à bord, est arrivée au port de La Restinga sur l'île d'El Hierro, la plus occidentale des îles Canaries. Comme le rapporte l'agence EFE, il s'agit du navire avec le plus grand nombre d'occupants à bord depuis 2006. L'embarcation, la troisième à arriver aujourd'hui à El Hierro, a été accompagnée jusqu'au port de La Restinga par le Salvamar Adhara, où ont débarqué 268 hommes, 2 femmes et 10 mineurs, comme l'a noté Salvamento Maritimo.