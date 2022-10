Une journal 24 heures : Le GRAPHE s'indigne

Le journal 24 heures de ce Samedi 22 octobre 2022, a titré en « une centrale » une information relative à une question de candidature pour laquelle, il a cité injustement et sans préavis les noms des animateurs de la plateforme de communication des alliés de la première heure(GRAPHE) que sont Mohamed Moustapha Diagne, Abdoulaye Faye, Salif Badji et Magatte Ngom. Le groupe des alliés s'insurgent contre cette manière cavalière d’informer, qui bafoue la déontologie et les règles de l’information juste et vraie. En conséquence, nous exigeons de ce journal une rectification sur la même forme dans sa toute prochaine parution. par ailleurs,il trouve que cette polémique sur les questions de candidatures est prématurée et malsaine en ce sens qu'elle occulte l’interêt du débat sur l’économie et le social. Et préfèrent attendre le moment opportun pour dévoiler leur position sur les candidatures de 2024.