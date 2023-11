Un record pour un transfert va être battu par Chelsea cet hiver, Rodrygo met l’Espagne à ses pieds

Chelsea va faire dans la démesure pour s’offrir un grand buteur, la prestation XXL de Rodrygo fait les gros titres en Espagne et Alejandro Garnacho rentre dans la légende de Manchester United avec son but, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Osimhen à prix d’or Dans les pages intérieures du Daily Telegraph, on apprend que Chelsea est prêt à faire une nouvelle énorme folie sur le mercato. Les Blues pourraient battre le record anglais de transfert pour Osimhen. L’équipe londonienne va faire du Nigerian sa priorité, quitte à battre son propre record de transfert en Premier League pour le recruter. Le buteur napolitain devrait coûter plus de 120 millions d’euros et pourrait surtout battre le record établi pour Moses Caicedo, soit plus de 133 millions d’euros. Le prix n’est pas important pour le propriétaire Todd Boehly et Mauricio Pochettino. Le manager souhaite absolument étoffer son effectif avec un buteur de classe mondiale. Chelsea aurait tissé des liens avec Osimhen par l’intermédiaire de Kalidou Koulibaly d’après les tabloïds anglais. Le défenseur, qui est parti cet été pour Al-Hilal en Arabie saoudite, a toujours des amis à Chelsea et est proche d’Osimhen depuis l’époque où ils évoluaient ensemble à Naples. Les feux semblent au vert pour Chelsea, le joueur lui-même a révélé dans un podcast apprécier Chelsea et Manchester United en Angleterre. Héros malgré lui Cri de soulagement pour Madrid. Malgré l’hécatombe de blessés, le club de la capitale va pouvoir compter sur Rodrygo Goes pour diriger l’attaque du Real dans les semaines compliquées à venir. Hier soir contre Cadiz, l’Auriverde a fait une grande démonstration de son talent en inscrivant un doublé. Les Madrilènes, leaders du championnat, se sont imposés 3-0 à l’extérieur avec le but de Bellingham en fin de rencontre. Pour Marca, Rodrygo «a réalisé l’un de ses meilleurs matchs depuis son arrivée à Madrid». Le média explique aussi qu’il est sur sa meilleure dynamique, c’est la première fois qu’il marque lors de trois matchs consécutifs depuis qu’il porte du blanc. Pour AS, il se «métamorphose» au moment parfait. Lors des 15 premiers matchs, il n’a délivré qu’une seule passe décisive. Lors des trois derniers matchs, il a accordé quatre passes décisives : à Brahim pour ouvrir le score contre Braga, les deux à Vinicius contre Valence et celle à Bellingham à Cadix. Il a de plus en plus confiance en ses dribbles aussi : il en a réalisé 12 lors de ces trois derniers matchs (quatre en moyenne), alors qu’il traînait en moyenne seulement 1,4 dribble par match avant. Et pourtant, c’est «un héros par accident», comme le titre AS ce lundi. En effet, le jeune buteur de 22 ans n’était pas prévu comme titulaire. Il a remplacé Brahim Diaz dans la onze de départ à la dernière minute, l’ex-milanais était malade. Les prouesses du Brésilien ne sont pas passées inaperçues, sur les réseaux sociaux, il a été félicité par ses amis Vinicius Jr. et Neymar ! Le successeur de Rooney Le Daily Star nous partage le moment fort de la dernière journée de Premier League. Ce dimanche, les supporters des Toffees ont organisé une grande manifestation à Goodison Park pour protester contre la sanction de déduction de 10 points infligée par la Premier League. Ils étaient des milliers à brandir des pancartes où l’on pouvait lire : «Premier League corrompue». Et décidément rien ne va pour Everton. Le club recevait Manchester United, et les Mancuniens se sont facilement imposés 3-0 chez les Toffees. On a surtout le droit à un but extraordinaire de Alejandro Garnacho. Il ne fallait pas rater le coup d’envoi, l’Argentin a climatisé le stade avec une reprise acrobatique dès la troisième minute. Tous les médias du pays ont eu «un flashback» du mythique but de Rooney contre Manchester City. L’exécution est très similaire. Du coup, ce matin, tout le monde appelle l’Argentin Alejandroo Garnacho. «Il la joue comme Rooney» titre même L’Équipe ce matin. On a «peut-être le but de l’année», estime de son côté le Corriere Dello Sport.