Un processus de libération d’Ousmane Sonko ? Les interrogations de Dr Lansana Gagny Sakho

Partageant un extrait du livre du journaliste Madiambal Diagne, le Dr Lansana Gagny Sakho s’est interrogé sur l’avenir politique de Ousmane Sonko en cas l’accession de Amadou Ba à la magistrature suprême. In extenso, l’intégralité de sa publication ! « Extrait du livre de Madiambal “Le ministre de l’Économie et des Finances préconise une mesure de sanction administrative, pour punir le récalcitrant syndicaliste inspecteur des Impôts qui viole allégrement les règles professionnelles et déontologiques. Il suggère une affectation ou une rétrogradation, au lieu d’une radiation purement et simplement comme le décidera finalement le président Macky SALL, après avis d’un conseil de discipline. Le chef de l’État peut compter sur le Premier ministre qui s’appelle Mahamame Dionne, qui tient à « régler son compte à ce arrogant d’Ousmane SONKO » et qui accuse ouvertement le ministre de l’Économie et de Finances Amadou Bâ de collusion avec l’ennemi. On ne sait pas trop quelle perception des militants et sympathisants du parti PASTEF, désormais dissous, pourraient avoir de l’homme Amadou Bâ. Pourront-ils espérer qu’une fois élu président de la République Amadou Bâ pourrait mettre en branle un processus de libération d’Ousmane SONKO ? L’espoir semble être permis aux « ex-pastéfiens » et en cas de non-participation d’Ousmane SONKO à cette prochaine élection présidentielle, tout ou partie de l’ex-PASTEF pourrait se rallier au camp d’Amadou Bâ” Ils disent portant avoir plus de millions de parrains ils doivent vraiment avoir le cerveau en compote pour penser que leur appel du pied à PASTEF pourrait passer »