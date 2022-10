Ucad : Macky vante l’Université productrice de « présidents Africains »

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, occupe la 1ere place en Afrique Francophone et la 28e place sur le plan continental, d’après un classement de EduRank. Un classement qui a rendu fier l’actuel chef de l’Etat Sénégalais, Macky Sall, qui est un pur produit de l’Ucad. Dans un post sur Twitter, le chef de l’Etat sénégalais a également cité ses homologues présidents du Niger, Mohamed Bazoum, mais aussi, celui du Bénin, Patrice Talon , qui sont aussi passés par l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le président Macky Sall en a profité pour féliciter le corps enseignant et l'ensemble des étudiants de l’Ucad. « En devenant première en Afrique francophone, l'UCAD retrouve sa place naturelle. Fier d'être un ancien de l'UCAD comme mes collègues @mohamedbazoum du Niger et @PatriceTalonPR du Bénin. Félicitations aux enseignants et aux étudiants