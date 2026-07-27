UCAD au cœur des JOJ : deux jours de mobilisation autour des valeurs olympiques

Inscrite dans la vision du recteur, le professeur Alioune Badara Kandji, qui ambitionne de faire du sport la troisième mission de l'université après l'enseignement et la recherche, cette manifestation a réuni étudiants, enseignants, personnels administratifs et partenaires autour des valeurs de l'olympisme.

Organisée en pleine période d'examens, la manifestation a enregistré une importante participation des étudiants. Une mobilisation que la Direction des Sports, dirigée par le Dr Ndarao Mbengue, considère comme le reflet de l'intérêt croissant de la communauté universitaire pour les activités sportives et citoyennes proposées sur le campus.

Les activités ont débuté le vendredi 24 juillet par une marche populaire à travers le campus social, en présence de la mascotte officielle des JOJ, AYO. Dans une ambiance conviviale, les participants ont célébré les valeurs de solidarité, de jeunesse et de dépassement de soi.

Le lendemain, dix fédérations sportives nationales ont installé des stands d'animation et de découverte sur le parking de la Faculté des Sciences juridiques et

politiques

afin de faire connaître leurs disciplines et d'échanger avec les étudiants.

La cérémonie officielle s'est déroulée en présence de Djiamil Faye, conseiller du Président de la République, dont la participation a souligné l'importance accordée par les autorités au développement du sport universitaire et à la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

L'après-midi a été marqué par plusieurs compétitions et démonstrations sportives, notamment en basketball 3x3, tennis de table et badminton, mettant en valeur les talents des étudiants.

Les festivités se sont conclues par un concert organisé au stade de l'UCAD, qui a rassemblé un public nombreux.

À travers cette initiative, la Direction des Sports entend faire du sport un levier de cohésion sociale, de bien-être et d'épanouissement des étudiants. Elle estime que cette édition de « UCAD au cœur des JOJ » constitue une étape importante dans la mobilisation de la communauté universitaire autour de Dakar 2026, tout en promouvant les valeurs d'excellence, de respect, d'amitié et d'inclusion portées par le mouvement olympique.