UBA : comment Aïcha Wellé et sa bande ont pompé 45 millions à des clients de la banque

UBA n’a pas encore fini d'évaluer l’ampleur du préjudice. Mais, déjà, la banque sait que la mutuelle d’épargne Envifam, un tiers et une immigrée basée en Italie, qui détiennent des comptes dans ses livres, ont été délestés, respectivement, de 36,7 millions, de 4 millions et de 5 millions de francs CFA. Elle sait aussi que l’une de ses commerciales, Francine Sanka alias Aïcha Wellé, est au cœur du système de détournement de fonds. Cette dernière a été arrêtée par les éléments de la Division de la cybersécurité (DSC). D’après Libération, qui a révélé cette affaire, la mise en cause est tombée en même temps que Mouhamadou Moustapha Mbaye, Mamadou Ndiaye, Pape Mor Sène, Aliou Diouf et Yaye Nogaye Diop. Le journal précise que ces derniers sont tous titulaires de comptes à UBA. Sur les 36,7 millions pompés du compte d'Envifam, 30 millions ont été virés à Mouhamadou Moustapha Mbaye. À la demande de Francine Sanka, selon Libération, ce dernier a, à son tour, viré 10 millions à Pape Mor Sène. Pape Mor Sène recevra un autre virement de 20 millions. Il retirera l’argent et le remettra à Francine Sanka dans son bureau, précise le journal. La même source indique que la commerciale de UBA a en plus pompé 4 millions du compte d’un client pour les virer à Aliou Diouf. Yaye Nogaye Diop a, pour sa part, reçu 2 millions pour avoir fermé les yeux sur le retrait de 5 millions du compte de sa sœur basée en Italie. Libération renseigne que tout ce beau monde est poursuivi pour association de malfaiteurs, accès illicite à un système informatique, faux et usage de faux en écritures privées de banque et retraits frauduleux d’espèces.