UASZ : Le Recteur envoie un prof au tribunal, mobilisation des collègues

Le différend opposant le recteur Mamadou Badji à l’enseignant-chercheur, Jean Alain Goudiaby, est soumis ce mercredi 2 novembre à l’arbitrage du juge du tribunal correctionnel de Ziguinchor. Les collègues de ce dernier désabusés annoncent une grande mobilisation. La citation directe servie à l’enseignant chercheur, Jean Alain Goudiaby, par le recteur est la goutte d’eau de trop dans les relations déjà exécrables entre l’administration et les enseignants. L’origine du différend, des propos, dit-on, tenus en février dernier en réponse à des journalistes, ont valu au Dr Jean Alain Goudiaby une sommation interpellative servie le 8 août dernier pour diffamation. Et le recteur Badji portant plainte en son nom et au nom de l’Université Assane Seck de Ziguinchor, réclame 100 millions de francs CFA pour tous préjudices confondus et une peine de prison. « Une première dans les anales des universités sénégalaises », crient en chœur les enseignants révulsés qui annoncent une grande mobilisation au tribunal, ce mercredi, pour apporter leur soutien au Sociologue. Et ne parler pas de médiation ou de retrait de la plainte aux enseignants, qui trouvent que « c’est une stratégie bien rodée, c’est celle de faire croire à tout le monde qu’une conciliation a conduit à une issue heureuse pour ensuite liquider celui ou celle qu’il considère comme son ennemi et non comme son collègue. L’audience du 2 novembre n’est qu’une tentative de musellement de toute voix discordante ». « Sa position de recteur, harangue-t-ils, ne lui donne nullement le droit d’écraser un autre. Nous ne laissons pas faire advenir le projet funeste de destruction déjà bien avancé ».