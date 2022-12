Troisième mandat : Macky Sall répond au New York Times

Le Président Macky Sall prend part au sommet États-Unis – Afrique, qui se tient en ce moment à Washington. Avant de s’envoler pour la capitale américaine, le chef de l’État a accordé un entretien au New York Times. Au cours de l’interview, la question de la présidentielle de 2024, qui agite le débat politique national, a été posée sur la table. Macky Sall est resté sur sa ligne : «ni oui ni non». «Il est normal que je sois critiqué dans mon action politique, pas seulement dans mon travail de Président, a-t-il posé dans des propos repris par Le Soleil. Il est clair qu’aujourd’hui, il n’y a pas de débat juridique (pour savoir s’il peut ou non se représenter). Maintenant que je sois candidat ou non, c’est ma décision.» Et comme pour clore le chapitre, le président de la République a ajouté : «Quand je me déciderai, je le ferai savoir au peuple sénégalais.»