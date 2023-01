Troisième candidature de Macky : Doudou Ndoye disqualifie le Conseil constitutionnel

Pour régler la question du troisième mandat, Me Doudou Ndoye ne fait pas du tout confiance au Conseil constitutionnel. Dans les colonnes de Jeune Afrique, l’ex ministre de la Justice de Abdou Diouf est sceptique sur l’indépendance des cinq sages. « La meilleure solution serait que Macky Sall ne présente pas sa candidature, estime-t-il. Car s’il la présentait, le Conseil constitutionnel le suivrait. Or, je dis « non » : la décision de ce dernier ne ferait pas autorité, ni morale, ni juridique, ni éthique. » «Aucun Conseil constitutionnel, au Sénégal, n’irait refuser la candidature de l’homme qui l’a installé là ! Ce n’est pas possible », martèle-t-il.