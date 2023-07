Troisième candidature : "Macky Sall m'a dit..." (Doudou Wade)

Le président Macky Sall n'a pas le droit de se présenter pour une troisième candidature. C'est la conviction de Doudou Wade, membre du Parti démocratique sénégalais (PDS). Invité du "Grand Jury" de ce dimanche, l'ancien parlementaire a révélé que le chef de l'État lui avait décliné sa position sur cette question. "Macky Sall m'a dit à moi Doudou Wade et même aux hommes sous terre, Alioune Badara Cissé, qu'il ne serait pas candidat en 2024". Doudou Wade a même rappelé les propos de Macky Sall, après la modification de la Constitution. "Le président Macky Sall nous a dit, urbi et orbi, au Sénégal comme à l'étranger, sur les terres comme sur les cieux, il a dit à toutes les autorités religieuses du pays, à tous les khalifes généraux qu'il n'est pas candidat en 2024. C'est précis. Il l'a fait dire à ses hommes comme Seydou Guèye, à Mimi Touré, ministre de la Justice, ancienne Première ministre, conseiller spécial, à Boune Abdallah Dionne, à Oumar Youm", martèle le libéral. Outre les propos de Macky Sall, Doudou Wade estime que même sur le plan juridique, la candidature du président sortant est irrecevable. "Il n'en a pas le droit, compte tenu de son statut de gardien de la Constitution. De la même manière qu'il sait qu'un garçon de 16 ans ne peut pas déposer sa candidature, de même qu'un bébé sénégalais. C'est cette même Constitution qui interdit à Macky Sall, à Doudou Wade 76 ans, à Moustapha Niasse, à Abdoulaye Wade et tous ceux qui dépassent l'âge de 75 ans de ne pas aller déposer leur candidature au Conseil constitutionnel". Pour Doudou Wade, la candidature de Macky Sall mettrait le feu aux poudres". Il invite donc son ancien camarade de parti à tâter le pouls des Sénégalais. "La température, elle sert à mesurer la fièvre. Ce n'est pas parce que vous avez de la fièvre que vous cassez le thermomètre. Ce serait une erreur. Regardons le thermomètre du Sénégal, contrôlons-en la température, regardons son rythme cardiaque. Notre pays va vers une situation extrêmement compliquée et la situation l'est déjà. Nous avons traversé des moments extrêmement difficiles". Malgré tout, Doudou Wade reste optimiste quant à la décision du chef de l'État. "Je pense qu'il saura écouter, se réécouter et réécouter ses amis et faire attention aux sensations et aux frémissements de nos populations, notamment les plus démunis". Il a estimé, en outre, que Macky Sall n'a pas le droit de gâcher la chance "d'être, pour la première fois dans ce pays, un président de la République qui n'est pas candidat et qui organise des élections devant être les plus incontestables de l'histoire du Sénégal".