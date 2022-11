Tribunal : Pape Alé Niang envoyé en prison

Le juge d’instruction Mamadou Seck a suivi le réquisitoire du parquet. Le journaliste Pape Alé Niang vient d’être placé sous mandat de dépôt. Il va passer sa première nuit en prison. Le propriétaire du site Dakar Matin a été inculpé des chefs de divulgation d'informations non rendues publiques par l'autorité compétente de nature à nuire à la Défense nationale, de recel de documents administratifs et militaires et de diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques.