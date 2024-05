Transport en commun à Dakar : 380 autobus modernes à gaz bientôt mis en ligne

Le Gouvernement et la Team Europe ont procédé ce jeudi, au lancement officiel de la première phase (2023-2026) du projet de restructuration du réseau de transport en commun de Dakar. Ce projet consiste en « l'acquisition de 380 autobus neufs à motorisation gaz qui renforceront et moderniseront le parc de matériel roulant sur 14 lignes ». «Le Bus rapide transit (Brt) a été lancé grâce à sa phase de mise en circulation commerciale depuis 2 semaines. Le Train Express régional (Ter) est fonctionnel depuis 2 ans. Cet important projet arrive pour être articulé entre ces deux systèmes de gestion. Donc il s'agit d'un projet structurant qui va permettre de restructurer de façon globale les réseaux de transport en commun dakarois. Ça va concerner toute la région de Dakar, toutes les communes. Et dans sa première phase qui était l'objet de cet Atelier, en deux ans en octobre 2026, le système sera opérationnel avec 400 bus qui vont fonctionner au gaz. Donc ils sont plus respectueux de l'environnement. Deux dépôts modernes seront construits. A Ouakam et à Keur Massar, des milliers d'emplois seront créés et des km de routes seront aménagés. Donc , c'est dire qu'il s'agit d'un projet structurant. Donc c'est le lieu d'en encourager le CETUD », a déclaré Serigne Ahmadou Bamba Sy, Secrétaire général du Ministère des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires. Selon le représentant du ministre, M Sy, ce projet est accompagné à hauteur de 200 milliards de F CFA par la banque Allemand de développement. « Je voudrais remercier l'Union européenne, la banque africaine de développement, l'agence française de développement (AFD), la banque Allemande de développement qui accompagne ce développement à plus de 200 milliards. L'ambition des autorités, c'est de développer des champions nationaux en matière de transport. Et ce projet, je suis heureux de l'annoncer, il est fait pour les opérateurs privés et la société nationale Dakar Dem Dikk. L'objectif du gouvernement est de faire des opérateurs privés nationaux qui respectent les standards internationaux en matière de transport », dit-il. Le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD) pour sa part, a précisé que ce projet « consiste en l'acquisition de 380 autobus neufs à motorisation gaz qui renforceront et moderniseront le parc de matériel roulant sur 14 lignes, la construction de 2 ateliers-dépôts pour la maintenance et le remisage des bus, des travaux d'aménagement urbain portant sur 30 km de voiries, 8 carrefours, des arrêts de bus et terminus. Pour garantir la viabilité des investissements sur les transports de masse (TER et BRT) et améliorer les services de transport public ». Pour le CETUD, il est essentiel de réorganiser et de renforcer le réseau de transport en commun pour mettre en place un système de rabattement efficace. Par ailleurs, poursuit le Conseil, « l'investissement global pour cette phase est de 267 milliards F CFA, financé par l'Etat du Sénégal (57 milliards Fcfa ), la Banque européenne d'investissement (109,5 milliards), l'Agence Française de Développement (67,9 milliards), la Coopération Allemande à travers la Banque de développement «KfW» (19,7 milliards) et l'Union européenne (12,9 milliards). Ces nouveaux projets permettront de renforcer l'offre de transport urbain, face à la demande croissante de déplacements dans l'agglomération tout en promouvant un développement économique inclusif et une baisse de la pollution environnementale ». Jean-Marc Pisani, l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, venu prendre part à la rencontre, a déclaré au nom de la Team Europe : « Développer et moderniser les systèmes de transport efficaces, inclusifs, moins polluant et avec moins d'impact sur le climat, sont des ambitions en ligne avec l'initiative de l'UE Global Gateway et que la Team Europe s'est engagée à réaliser aux côtés de l'État sénégalais pour faire la différence dans le quotidien des populations dakaroise, spécialement pour les jeunes ».