Transport: En 10 mois, le TER a généré 9,6 milliards de Fcfa !

Mansour Faye a fait le point sur les recettes générées par le Train Expess Régional (TER) durant les 10 mois de cette année. Lors de son passage à l’Assemblée Nationale pour le vote du budget 2023 de son département, le ministre des infrastructures, des transports et du désenclavement a révélé qu’environ, 60.000 passagers sont transportés par jour par le Ter.



Les recettes collectées et déposées dans un compte séquestre s’élèvent à 9,6 milliards de Fcfa à la date du 31 octobre 2022. soit près d’un milliard de recettes par mois, informe-t-il dans les colonnes de iGfm visité par Senego.

Mais, le ministre de déclarer que le Ter étant un service public déficitaire, les prix appliqués sont sociaux et ne permettent pas de couvrir les charges d’exploitation.

Il a également reconnu la nécessité d’aménager des parkings dans les gares afin d’améliorer la qualité du service. Et une réflexion avec Seter dans ce sens est en cours.

Pour ce qui est de la dette, l’encours tourne autour de 511,5 milliards de Francs Cfa à fin juin 2022. Soit 4,5 % de l’encours de la dette globale. Pour lui, l’endettement par rapport au Ter est soutenable.



Selon toujours le médias sénégalais, au début, l’Etat espérait que dès 2019, le Ter va acheminer 115 000 voyageurs par jour, avec un taux de rentabilité compris entre 12 et 16%, quel que soit le scénario d’exploitation qui sera retenu.