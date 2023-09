Transfert : Pape Abdou Cissé quitte l'Olympiakos pour Adana Demirsport en Turquie

Après avoir passé six (6) années au sein de l'Olympiakos Pirée, Pape Abdou Cissé(28 ans) tourne la page du championnat grec pour s'envoler vers la Turquie. Le défenseur international sénégalais a signé un contrat de trois ans avec le club turc d'Adana Demirsport. L'ancien joueur de l'AS Pikine, qui avait vu son temps de jeu réduit à l'Olympiakos, a donc pris la décision de tenter sa chance en Turquie. À cinq mois de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), le longiligne défenseur (1m96), qui n'a pas fait partie de la dernière liste du sélectionneur Aliou Cissé, espère se relancer dans le championnat turc afin de gagner une place dans l'effectif qui participera à la CAN en Côte d'Ivoire en 2024.