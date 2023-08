Trafic de faux billets : des éléments du GIGN impliqués, la République des Valeurs dénonce

La gendarmerie nationale a annoncé avoir arrêté des membres du Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN) pour leur implication présumée dans un trafic de faux billets d'une valeur de 2 milliards. Cette nouvelle a soulevé la colère et l'indignation de la République des Valeurs, qui voit en cet incident un signe alarmant de corruption. «Cette forme de corruption est une tache sur l’intégrité de cette institution», a déclaré Thierno Alassane SALL, le leader de la République des Valeurs, en réaction à l'arrestation des suspects. «Il est déconcertant de constater que deux des suspects sont des membres de la garde rapprochée d’une haute personnalité de l’État. Leur implication présumée dans de telles activités criminelles est un rappel douloureux que la corruption a infiltré les rangs de ceux qui sont censés nous protéger. Il est essentiel d’éradiquer radicalement la corruption à tous les niveaux. Nous devons exiger la transparence, l’intégrité et la responsabilité de nos institutions et de tous ceux qui les incarnent», a-t-il ajouté. Il est à noter que ces deux éléments du GIGN ont été arrêtés avec leur présumé complice du bas.