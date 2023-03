Toutes les manifestations dans les départements autorisées sauf à Fatick

La Coalition Yewwi Askan wi (Yaw) va renouer avec les manifestations de rue. Les leaders de cette partie de l’opposition tiendront, des manifestations, ce 15 mars, dans les 46 départements du pays. Les manifestations seront-elles interdites? Non, répond L’OBS. Selon ce journal, les leaders de Yewwi peut dérouler tranquillement leur agenda car les marches qu’ils comptent organiser aujourd’hui dans les 46 départements sont presque toutes autorisées. Sauf à Fatick où la manif’ est interdite par le préfet qui évoque deux motifs : menaces réelles de troubles à l’ordre public et insuffisance de moyens pour encadrer la marche. Dans tous les autres départements, les autorités ont tous donné des avis favorables pour la tenue des manifestations. C'est parce que le Pouvoir veut adopter ainsi la stratégie d’étouffement pour éviter des affrontements au moment où l’opposition appelle à défier le régime. Pour prévenir le chaos, le Pouvoir a décidé de gérer de façon intelligente les choses pour ne pas tomber dans le piège de Sonko et Cie. A signaler que Yewwi askan wi veut dénoncer l’«instrumentation de la Justice» et les «arrestations arbitraires».