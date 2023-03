Toussaint Manga à Waly D. Bodiang et El M. Ndiaye : « Vous portez les bracelets électroniques de l’honneur… »

Toussaint Manga, quatrième secrétaire général adjoint auprès du Secrétaire Général du parti Pastef-Les Patriotes estime que les membres du gouvernement de Macky Sall sont en train de faire la promotion du bracelet électronique tout en espérant qu’ après la défaite de 2024 à l’heure de la rédition des comptes ils en bénéficieront. D’après Toussaint Manga, il ne faut pas se leurrer « ça sera des mandats de dépôts directement dans les MAC ». Pour lui, il y a des bracelets électroniques du déshonneur et des bracelets électroniques de l’honneur. « Chers frères Waly Diouf Bodiang et El Malick Ndiaye sachez que vous portez les bracelets électroniques de l’honneur et de la dignité soyez en fiers devant le peuple sénégalais », déclare-t-il. Arrêté il y a près d’une semaine pour diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur le fonctionnement des institutions, El Malick Ndiaye de Pastef a bénéficié d’une liberté provisoire. Mais comme Waly Diouf Bodiang, chef de sécurité de Sonko, El Malick Ndiaye sera surveillé avec un bracelet électronique.