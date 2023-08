Touba : Mamadou Lamine Diallo expose ses ambitions pour le pays et pour la cité de Bamba

Comme à chaque veille de Magal, Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki, s’est rendu à Touba où il a rendu visite aux autorités religieuses. Le candidat déclaré a été reçu par le khalife général des mourides et le Khalife des Baye Fall à qui il a exposé ses ambitions pour Touba et pour le pays. Candidat déclaré à la présidentielle de 2023, Mamadou lamine Diallo a fait, hier, sa Ziara auprès du Khalife général des mourides. Comme chaque année, en prélude au Grand Magal de Touba, le Vice-Président de l’Assemblée nationale et sa délégation ont été reçus par le khalife Général des Baay Faal, Serigne Amdy Mbenda Fall. Il y a exposé ses ambitions pour le développement de Touba notamment dans le domaine de l’assainissement et de l’approvisionnement en eau de meilleure qualité et de meilleure saveur. Il a décortiqué la faisabilité technique et financière pour assurer à Touba une fourniture continue et de meilleure qualité en eau venant du fleuve Sénégal. S’agissant du Magal de Touba, Mld promet que s’il est élu, il proposera à ses pairs africains de faire du Magal de Touba une «Journée de l’Union africaine». « Nos chefs religieux sont des institutions sociales» dit-il. Ensuite, la délégation de Mld a été reçue par le khalife Générale des mourides dans sa résidence à Darou Minanme. Auprès de lui, le Président Mld s’est engagé à rester un nationaliste responsable, conformément aux recommandations du khalife de Serigne Touba. Il s’est enfin engagé à faire préserver l’autorité et l’honorabilité de nos chefs religieux qui œuvrent sans cesse pour la paix au Sénégal. Il n’a pas manqué de dénoncer vigoureusement la situation de Ousmane Sonko, Président de Pastef, de même que ses milliers de codétenus qui croupissent dans les prisons avant d’exiger leur libération. La délégation a fini cette belle journée à Touba chez Sokhna Baly Mountakha où un Berndé a été offert à la délégation, suivi d’un long entretien avec la vénérée fille de Serigne Sonhibou Mbacké.