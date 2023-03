Touba: Le chargé de com de Pastef sera déféré suite à une plainte d'un membre de Bby

Chers militants de PASTEF TOUBA. Notre frère Babacar Sarr Chargé de communication de PASTEF TOUBA est convoqué demain Mercredi 22 Mars à partir de 9h à la police de Dianatou pour affaire le concernant. J'appelle tous les militants à se mobiliser et à se rendre demain à la police de Dianatou pour lui apporter un soutien indéfectible. Aucune forfaiture ni règlement de compte politique ne sera accepté" a écrit le député Cheikh Thioro Mbacké sur sa page Facebook. Toute la vérité sur cette affaire ! Ce post du coordonnateur de pastef/ Touba est largement partagé sur les réseaux sociaux. Mais Seneweb en sait un peu plus sur l'affaire. Tout est parti d'une plainte déposée au courant du mois de février dernier par un responsable du parti Rewmi de Touba, Moustapha Messere pour injures commises par le biais d'un système informatique. En effet, le chargé de communication de PASTEF, Babacar Sarr aurait déclaré dans un groupe WhatsApp que C.Meserre (père de ce membre de Bby susnommé) était impliqué dans deux affaires de mœurs puis expulsé de la capitale du mouridisme. Ainsi pour laver son honneur, Moustapha Messere du parti Rewmi a traîné en justice son accusateur . Les deux parties ont été entendus par les enquêteurs du commissariat spécial de Touba. Au terme de l'enquête, le dossier a été transmis au parquet sous forme de renseignement judiciaire depuis des jours. Ce que le procureur a ordonné à la police de Touba Mais le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel a adressé un soit-transmis à la police de Touba pour ordonner la conduite du mis en cause Babacar Sarr selon des sources autorisées de Seneweb proches du parquet. Babacar Sarr de Pastef sera présenté au procureur ce mercredi Ainsi le responsable de communication de PASTEF TOUBA sera déféré demain mercredi au tribunal de grande instance de Diourbel sur instruction du ministère public. Il risque d'être placé sous mandat de dépôt après son face à face avec le procureur d'après nos sources