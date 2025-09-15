Titres de propriété : La Cité APIX interpelle l’État et dénonce des baux illégaux

Amadou Lamine Dia, président du comité inter-ilots, a lu la déclaration au nom des populations. « C’est avec le cœur meurtri que je prends la parole pour vous faire part de nos préoccupations et difficultés rencontrées depuis notre réinstallation qui date de 2010 », a-t-il déclaré.



Selon lui, après l’expropriation de leurs maisons situées sur le tracé de l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio et dans le cadre de la restructuration de Pikine Irrégulier Sud (PIS), l’État s’était engagé à délivrer des titres de propriété ou des droits de superficie aux Personnes Affectées par le Projet (PAP). Mais jusqu’à présent, ces actes se font attendre. « Cela fait plus de quinze ans que ces braves personnes courent derrière leurs actes », a-t-il dénoncé.



Le président du CICA a également alerté sur l’apparition de baux illégaux sur le site. « À notre grande surprise, des personnes sorties de nulle part présentent des baux établis sur ces espaces, et certains PAP vivent sous la hantise d’être dépossédés de leurs parcelles », a-t-il fustigé.



Face à cette situation, le comité inter-ilots appelle le nouveau régime dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko à agir rapidement. « Nous espérons compter sur l’avènement du nouveau régime pour l’accélération de la délivrance des titres de propriété et l’annulation de ces baux illégaux octroyés à des tiers par certains fonctionnaires véreux », a plaidé Amadou Lamine Dia.



Tout en réaffirmant sa disponibilité au dialogue, le CICA exhorte l’État à respecter le protocole d’accord et le plan directeur initial. « Le CICA reste ouvert et disposé à dialoguer avec les autorités étatiques pour trouver des solutions idoines », a-t-il conclu.