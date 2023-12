Tirage au sort des parrainages : la position de Ousmane Sonko

Le Conseil constitutionnel a procédé au tirage de l’ordre de passage de contrôle des parrainages reprogrammé aujourd’hui 29 décembre. Le candidat Ousmane Sonko est est le premier au dépôt et le 4e (sur 93) du tirage au sort pour l’ordre de passage de contrôle des parrainages, renseigne Ayib Daffé. Ousmane Sonko a été représenté par son mandataire Me Ciré Cledor Ly». 93 dossiers de candidature ont été déposés au Greffe du Conseil constitutionnel. Parmi ces 93 dossiers, le Conseil constitutionnel souligne qu’il y a 4 dossiers avec le Parrainage parlementaire, 1 dossier avec le parrainage des élus locaux et 88 dossiers avec le parrainages citoyens.