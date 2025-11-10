Thiès : nuit de terreur à l'Université Iba Der Thiam

Le campus social de l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) a été la cible d’une attaque d’une rare violence. Six individus armés de fusils et de machettes y ont fait irruption vers 3 heures du matin sur le site de la Voie de Contournement Nord, semant la panique parmi les étudiants endormis.



D'après le récit de Les Échos, les faits ont eu lieu dans la nuit du 7 au 8 novembre. Selon plusieurs témoins, repris par la même source, les assaillants ont fouillé des chambres, braqué des étudiants et dérobé de l’argent, notamment dans une boutique située à l’intérieur du campus. Certains étudiants ont été contraints de se coucher au sol sous la menace des armes.



Les agents de sécurité, mal équipés, se sont retrouvés impuissants face à l’attaque, révélant les graves défaillances du dispositif sécuritaire. Cités par le journal, étudiants et responsables dénoncent depuis longtemps des murs d’enceinte défectueux, un éclairage insuffisant et un manque de surveillance.



À la suite de cet incident, complète Les Échos, la Conférence des amicales d’étudiants (CAE) a publié un communiqué exigeant une enquête approfondie et un renforcement immédiat de la sécurité sur le campus.

