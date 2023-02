Thiès : Macky Sall dompte la capitale du Rail par une série d’inaugurations…

Après Tamba, le Président Macky Sall, dans le cadre de sa tournée économique, se rend à Thiès ce mercredi 8 février dans l’après-midi. Dans la cité du Rail, le chef de l’Etat présidera un Conseil interministériel (jeudi) et le traditionnel Conseil des ministres délocalisé. La Ville Deux Gares a reçu une cure de jouvence dans tous les recoins, coins et compartiments avant le séjour du Président Macky Sall. Entre autres, la région de Thiès a abrité lundi dernier la cérémonie de lancement des travaux du projet de Construction et d’Equipements du lycée Professionnel en agriculture et agroalimentaire, et de mise en œuvre du programme Xeyu ndaw yi. Les responsables de Rewmi et l’Apr, qui portent la candidature du Président Macky Sall en 2024, depuis l’annonce de la visite de leur Boss, appellent à la remobilisation et à la massification des troupes. Le chef de l’Etat dépoussiéra certainement le dossier des 121 cheminots licenciés par Transrail en 2015 et qui se bercent d’illusions depuis. Le Président Sall inaugurera aussi les locaux de l’Université Iba Der Thiam, la nouvelle école des Sapeurs pompiers, avant de lancer les travaux de l’Autoroute Thiès-Tivaouane-Saint-Louis et la réhabilitation du Chemin de fer…