Thiès : 20.040 bouteilles de vinaigre avariées saisis

La brigade recherche de Thiès a procédé à la saisie de 1022 cartons de 20 bouteilles de vinaigre 250ml, soit vingt-mille quatre cent quarante (20440) bouteilles de vinaigre impropre à la consommation au quartier Mbour 2 La brigade de recherches de Thiès a procédé ce 14 décembre 2023 à 18h au quartier Mbour2, à la saisie de vinaigre impropre à la consommation dont certains cartons étaient déjà reconditionnés dans des bouteilles neuves et étiquetées en vue d’être introduites dans le marché local, a-t-on appris de la gendarmerie nationale via X, Twitter.Cette saisie record de ces produits qui s’apprêtait à être introduite sur le marché local, s’est tenue hier jeudi 14 décembre 2023. Au cours de cette opération, les agents de la brigade ont interpellé un individu et mis la main sur 240 cartons de 10 bouteilles de 01 litre chacune, 200 bouteilles vides de petit modèle, 100 bouteilles vides de 01 litre et 1300 étiquettes neuves.