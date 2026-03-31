Ce mardi matin, la mairie de Kaolack a organisé une opération de désencombrement au marché Sobantè, en collaboration avec la Brigade de Sécurité Municipale (B.S.M). Après trois mois de sommations, les commerçants ont été appelés à respecter les limites de leurs cantines, afin d'éradiquer les débordements qui nuisent à la circulation des piétons et à la sécurité routière. Le responsable des services des équipements marchands, Babacar Diack, souligne l'importance de cette initiative pour protéger les usagers et rappelle que l'occupation anarchique des espaces publics doit cesser. Aucun incident n'a été signalé lors de cette opération, témoignant d'une collaboration harmonieuse entre les autorités et les commerçants. La B.S.M continuera de veiller au respect des normes établies pour garantir un environnement commercial sécurisé et organisé.
Opération de désencombrement au marché Sobantè : La mairie de Kaolack renforce la sécurité des usagers
Mardi 31 Mars 2026 - 20:13
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