Assainissement du Marché Central de Kaolack : L'Adjointe au Maire Appelle à la Mobilisation Civique

Dans un contexte d'insalubrité croissante, Mme Ndeye Madjiguène Diouf, adjointe au maire de Kaolack en charge de l'assainissement, a effectué une visite de supervision au marché central. Accompagnée de M. Pape Thiam, délégué du marché Sobantè, elle a constaté l'impact des constructions anarchiques sur les canaux de drainage, entravant ainsi le bon déroulement des activités commerciales. Face à cette situation alarmante, Mme ndeye madjiguene Diouf a lancé un appel urgent au civisme et à la responsabilité collective des commerçants pour restaurer un environnement sain et propice au développement, tout en dénonçant les manœuvres politiques qui compromettent les efforts d'assainissement. Un véritable cri de ralliement pour le bien-être des kaolackois et la pérennité de leur marché.