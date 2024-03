Thierno Alassane Sall: "voter cette loi c'est trahir le peuple"

Le député Thierno Alassane Sall ne compte pas voter la loi d'amnistie. En séance plénière ce mercredi, il a fait savoir que "cette loi d'amnistie est une loi d'aveu, un aveu d'échec total. C'est une loi qui avoue l'incapacité de l'Etat du Sénégal à faire face à sa mission régalienne". A la place de cette loi, l'opposant demande à l'Etat de dire "qui à tuer ces jeunes". "C'est une loi qui s'inscrit dans un coup d'état constitutionnel et que ça fait parti des plans pour pouvoir changer les élections". Thierno Alassane Sall demande aux initiateurs de cette loi " est ce qu'ils peuvent regarder la mère de Lassana Diariso, ce jeune qui allait garer sa moto après son travail et qui a été percuté par le véhicule des forces de l'ordre et embarqué malgré ces membres fractures. Il est décédé dans les locaux de la gendarmerie. Que dire deux deux Diallo Fatou Bintou et Kalsoum et de tous ces jeunes qui ont perdu la vie. Voter cette loi, c'est trahir votre peuple et trahir votre serment."