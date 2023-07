Thierno Alassane Sall au Jdd: « LE PARRAINAGE EST UNE SOURCE ABSOLUE DE CORRUPTION »

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant révision de la constitution. Avec ce vote, le taux du parrainage sera revu à la baisse. Une des recommandations du dialogue national. Désormais, ce taux entre 0,8% au maximum et 0,6% au minimum (soit de 36.000 à 48.000 sur 6 millions d’inscrits sur le fichier électoral). Le leader du parti politique la République des Valeurs (Réewum Ngor) a rappelé que par principe, il est contre le parrainage qui, selon lui, vise à éliminer des adversaires. « C’est une opération de sélection. C’est le conseil constitutionnel qui définit les règles qu’il s’applique à lui-même. Normalement le conseil constitutionnel ne devrait pas être législateur et juge. On se souvient qu’en 2019 il y’a eu cette polémique sur le problème des noms. Parfois dans la fatigue, l’empressement, l’habitude d’écrire, les gens commettent des erreurs. On avait fait un texte relatif au conseil constitutionnel à l’époque pour lui dire que se tromper sur une lettre ne peut pas constituer un motif de rejet. C’est d’autant plus logique que la direction des élections en présentant le parrainage avait dit que ces genres d’erreurs ne constituent pas une source de rejet », a-t-il dit. Thierno Alassane Sall, puisque c’est de lui qu’il s’agit, était l’invité de l’émission Jury du Dimanche sur les ondes de la 90.3 Iradio. Il affirme que pour lui comme pour Abdoul Mbaye, il y’a des milliers de rejet. Mais le plus important, selon lui, et qui n’a pas été signalé, c’est que vous ne pouvez faire aucun recours. « Parce que le conseil constitutionnel, ses décisions ne souffrent d’aucun recours. Le deuxième point que tout le monde admet c’est que le parrainage est une source absolue de corruption. Des centaines de millions ont été dépensés pour acheter des parrainages. Le parrainage est une façon d’éliminer beaucoup de potentiels candidats qui ont leur mot à dire », déplore-t-il. Par ailleurs, explique Thierno Alassane Sall, les gens du pouvoir n’auront aucune difficulté. Car, il y’a eu des gens qui sont inscrits pour des programmes sociaux, pour la distribution de riz, de financements, etc. « S’ils veulent la rationalisation, pourquoi ils refusent le bulletin unique ? Le bulletin unique permet sur une même feuille de mettre autant de candidats qu’on veut. Vous savez que la limitation des candidats arrange le parti au pouvoir. Le parrainage donc, tel qu’il est pratiqué au Sénégal, est un système frauduleux », a encore déclaré l’invité du Jury du Dimanche.