Terrain des Almadies : les deux versements suspectés, les réponses de Aliou Sall et le précieux témoin absent

Aliou Sall et son épouse, Aïssata Sall, ont été placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour blanchiment de capitaux dans le cadre de l’enquête, menée par la DIC, sur des transactions relatives à l’acquisition d’un terrain de 1000 m2 situé aux Almadies. Dans un rapport, la CENTIF juge suspectes les opérations en question.



Deux versements pour le compte de l’ancien maire de Guédiawaye retiennent particulièrement l’attention des enquêteurs. Le premier est de 170 millions de francs CFA, décomposé en deux tranches : une de 150 millions et l’autre de 20 millions. Le second versement est de 70 millions, adressé à Aliou Sall par un certain Seny Thiam, présenté comme le «frère d’un important promoteur immobilier».



Face à la DIC, rapporte L’Observateur, le frère de Macky Sall s’est expliqué au sujet de ces transactions. Aliou Sall a déclaré, selon le journal, avoir reçu les 170 millions «de la société Sertem, via Léopold Ngom, dans le cadre de leur projet commun de construction d’un immeuble».



«Quant aux 70 millions, poursuit la même source, il a expliqué qu’il s’agissait d’un prêt contracté auprès de Seny Thiam, somme qu’il assure avoir remboursée depuis belle lurette.»



Ces affirmations n’auraient pas «entièrement convaincu les enquêteurs de la DIC», si l’on se fie aux informations de L’Observateur. D’autant que les policiers, signale le quotidien d’information, n’ont pu joindre Seny Thiam pour vérifier les déclarations de Aliou Sall le concernant.



«Actuellement en séjour à l’étranger, ce dernier n’a pu être convoqué», relève la même source. Qui informe que Léopold Ngom a été relâché après son audition et que Aliou Sall et son épouse pourraient être présentés au Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF), qui a ordonné l’enquête.

