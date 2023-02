Tensions politiques : Le cri du cœur du président de l’Assemblée nationale

Le président de l’Assemblée nationale, Docteur Amadou Mame Diop, accompagné de Diène Farba Sarr, était hier dans le département de Dagana, dans le cadre du lancement de la vente des cartes de membre de l’APR. A cette occasion, il a fustigé les violences notées dans l’espace politique et se dit toutefois prêt à exécuter toutes les directives du chef de l’État. Ainsi, le leader politique a renouvelé la confiance de ses partisans à l'égard du président de la République Macky Sall, chef de l’APR. «Nous renouvelons toute notre confiance au président de la République Macky Sall. Nous sommes, resterons et demeurons toujours à ses côtés. Nous ne ferons pas comme l’opposition, car nous sommes des militants disciplinés et nous condamnons sévèrement les violences notées dans l’espace politique», a précisé le président de l’Assemblée nationale sur RFM. Diène Farba Sarr a profité de l'occasion pour appeler au respect des institutions de la République.