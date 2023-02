Tensions politiques – Bacar Dia: « Aujourd’hui, Macky Sall a cette responsabilité comme gage de paix sociale »

Bacar Dia était l’invité de l’émission « Opinion » sur Walf TV, ce dimanche. L’ancien ministre de la Communication sous Me Wade est revenu sur les tensions politiques notées dernièrement au Sénégal. « La situation politique au Sénégal est tendue… Nous avons deux camps qui s’opposent. Les discours, de part et d’autre, sont violents. La violence prend une dimension physique. Mais le fond et les déterminants sont la violence institutionnelle… Il faut poser la balle à terre et réfléchir. Le Sénégal est un pays de dialogue et de concertation, comme le disait Senghor. Il était autoritaire et autocratique avec la pensée unique mais, même lui, en son temps, discutait. Après lui, Diouf et Wade faisaient peur, mais ont toujours discuté et c’est ça la base de notre stabilité« , souligne Bacar Dia. Qui poursuit : « Aujourd’hui, Macky Sall a cette responsabilité comme gage de paix sociale. Le dialogue est rompu, les gens se parlent par presse interposée, les populations se déchirent. Ça va mener vers où ? Tout le monde sait, tout le monde voit et l’histoire retiendra que c’est avec Macky Sall que ça s’est passé… L’erreur est partie de la première déclaration du président Sall. ‘Je vais réduire l’opposition à sa plus simple expression’ a créé un climat de méfiance entre lui et les opposants. Quand vous interrogez l’histoire, les candidats sont bloqués, parce que Macky choisit ses adversaires. Khalifa Sall et Karim Wade ont beaucoup subi, parce qu’ils étaient candidats. Ces raisons sont suffisantes pour que les autres se méfient« .