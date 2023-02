Tensions politique : La Conférence des leaders de GHC/LER accuse l’opposition

La Sous coalition GHC/LER (Groupe des Hors Coalisés/ Liberté et Responsabilité) s’est fendu d’un communiqué pour marquer sa position sur les tensions politiques notées qui sévit dernièrement dans le pays. Ces partisans de la mouvance présidentielle point d’un doigt accusateur l’opposition qui selon eux est « prête à embraser les pays pour assouvir ses ambitions » . A cet effet, La Conférence des leaders compte se « dresser en bouclier face à toutes les tentatives de déstabilisation et de discrédit sur les institutions de la république ». Ci-dessous l’intégralité de leur correspondance. « La Sous coalition GHC/LER (Groupe des Hors Coalisés/ Liberté et Responsabilité) a tenu une réunion le samedi 28 janvier 2023. La Conférence des leaders a apprécié positivement l’audience avec Monsieur le Président de la République Macky SALL, Président de BBY, comme temps fort d’échanges francs, ouverts et fructueux. Comme elle l’avait demandé dans une lettre adressée à Monsieur le Président, la Conférence recommande vivement que de telles rencontres entre lui et ses alliés de BBY restent la règle et non l’exception. Elles permettent une mise à niveau, une synergie des actions et l’élaboration d’une feuille de route fondée sur l’appréciation concrète de la situation. La Conférence des leaders de GHC/LER appréciant la situation politique nationale, faite de tensions dues à la surenchère politique d’une certaine opposition prête à embraser les pays pour assouvir ses ambitions, à travers des appels à la violence, à l’insurrection, recommande avec véhémence, le renforcement de l’unité et de la cohésion dans les rangs de BBY, la descente sur le terrain, l’occupation de l’espace politique et médiatique, de manière massive, diversifiée telle que recommandée par le séminaire de BBY du 23/12/2022 à l’Hotel King Fahd Palace. La Conférence renouvelle son engagement auprès de Monsieur le Président de la République et à travers lui à tous les responsables et membres de BBY, à servir loyalement la cause que défend cette grande coalition politique depuis 2012. Elle réaffirme avec force, sa volonté de ne ménager aucun effort pour se dresser en bouclier face à toutes les tentatives de déstabilisation et de discrédit sur les institutions de la république. Elle invite par ailleurs le Chef de l’Etat Macky SALL, Président de la République, à prendre des initiatives en direction de tous les leaders d’opinion (chefs religieux, société civile chefs coutumiers, leaders syndicaux et sociaux) pour défendre les Institutions de la République, la démocratie et la stabilité de notre cher pays, le Sénégal, par la promotion du dialogue et de la paix. Fait à Dakar, le 23 janvier 2023 LE GHC/LER (BBY) Membres du GHC/LER (BBY) AJ/PADS – AJS – CFVE - DEKKAL YAAKAAR - JAPPO SUXALLI SENEGAL – MDR - MVT PAS PAS - MVT YES – NAFORE – PEP – PID – PTP - SUNUGAL ARC- MSAS