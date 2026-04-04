Tensions au Moyen-Orient : Le président de la République pour la poursuite des réformes engagées

Dans ce contexte international particulièrement instable, a déclaré le chef de l’Etat, marqué notamment par l’escalade des tensions au Moyen-Orient et la guerre en Iran, les équilibres économiques mondiaux demeurent exposés à des chocs imprévisibles.



Il a expliqué que ces évolutions exercent déjà des pressions sur les chaînes d’approvisionnement, les coûts de transport et les prix de l’énergie, avec des effets qui peuvent se répercuter sur les économies, y compris la nôtre. Les efforts importants consentis ces derniers mois pour alléger le coût de la vie et améliorer les conditions des ménages doivent donc être consolidés avec vigilance. «C’est pourquoi nous devons rester lucides, anticiper ces évolutions et poursuivre, avec méthode et responsabilité, les réformes engagées afin de préserver durablement notre économie et le pouvoir d’achat des Sénégalais », a-t-il dit.



Selon Bassirou Diomaye Faye, la stabilité que nous avons su préserver s’appuie, avant tout, sur l’engagement de nos Forces de défense et de sécurité. Il a affirmé qu’elles sont le bouclier silencieux de notre stabilité. En plus, elles veillent sur nos frontières, sur nos villes comme sur nos campagnes.