Tension politique : L’ex juge Ibrahima Hamidou Dème accable l’opposition et le pouvoir

L’ancien juge Ibrahima Hamidou Déme dénonce les nombreuses arrestations de citoyens et de l’Opposition. Le président du parti Ensemble pour le Travail, l’équité et la citoyenneté indexe la justice et son fonctionnement et indique que des réformes sont nécessaires sur le climat politique tendu. L’ex magistrat désigne le pouvoir et l’Opposition comme étant les seuls responsables. « A dix mois de l’élection présidentielle, nous sommes encore au regret de constater que le pays et notre démocratie sont pris en otage par des hommes politiques de tous bord« , a-t-il déclaré sur Rfm appelant les jeunes à la non violence. Selon Ibrahima Hamidou Déme, la ressource la plus vitale dont notre pays dispose est la paix. ça fait cinq ans, jour pour jour, M. Déme démissionnait de la magistrature pour dénoncer l’instrumentalisation de la justice par l’exécutif. « Depuis lors, il est regrettable de constater que la situation de la justice ne s’est guère améliorée« , a-t-il encore dénoncé. Et dire que la responsabilité incombe d’abord au président de la République qui a l’obligation constitutionnelle de garantir l’indépendance de la justice mais aussi à la hiérarchie judiciaire qui n’a pas su préserver un héritage d’une longue culture indépendante. « La conséquence est que la justice est toujours contestée voir maintenant discréditée« , a-t-il ajouté. L’ex juge exige des réformes pour contribuer à l’indépendance de la justice. « Il est essentiel surtout en perspective de la prochaine élection présidentielle d’en faire au sujet prioritaire par rapport aux réformes à entreprendre« , a-t-il conclu.