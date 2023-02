Tension politique : Ce qu'en pense Decroix

Le Secrétaire général de Aj/Pads, s'exprimant sur la tension politique, étale ses griefs. "Nous sommes rattrapés par certains points que nous devions régler depuis 2019 et qui avaient été soulevés, lors du dialogue national auquel j'avais pris part", explique-t-il, dans des propos repris par L'Obs. Malheureusement, poursuit-il, "les événements de mars 2021 et la situation politique nationale qui prévaut actuellement dans ce pays donnent comme un effet de boomerang." Conséquence, regrette-t-il, la non prise en charge de ces questions a nourri des contradictions politiques. La situation est telle, décrypte-t-il, "que les convergences de points de vue, les libertés individuelles et collectives des citoyens sont anéanties et foulées aux pieds." La faute à qui ? Decroix note "des errements" dans la gouvernance du Président Macky Sall. Selon lui, ce dernier "a fait des choses extraordinaires en termes d'infrastructures et dans le social." Mais, "son bilan matériel depuis son accession à la magistrature suprême est annihilée par son bilan immatériel qui laisse à désirer" dont "la gouvernance de la chose publique qui est loin d'être sobre et vertueuse", déplore l'ancien coordonnateur du Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr).