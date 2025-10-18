Tension au périmètre présidentiel : le comportement d’un proche du chef de l’État choque

D’après iGFM.sn, les faits se sont déroulés jeudi vers 17h30 entre la Maison militaire et le Palais de la République. Le conseiller, valises à la main, aurait tenté de franchir une zone interdite aux piétons malgré les injonctions des policiers du GMI.

Le ton serait rapidement monté après son refus de décliner son identité. Un motard du ministre de la Justice, Babacar Ndiaye, a tenté d’intervenir, mais la scène a dégénéré en altercation.

Selon iGFM.sn, le conseiller aurait ensuite quitté les lieux après un échange téléphonique houleux avec un commandant de police. L’affaire, jugée sensible, a été transmise à la hiérarchie policière. Elle continue d’alimenter la polémique sur les réseaux sociaux, où plusieurs internautes dénoncent un manque de respect envers les forces de sécurité.