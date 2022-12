Tambacounda : Macky Sall satisfait des travaux de réhabilitation de l'aéroport

C'est un Président de la République visiblement satisfait, qui a foulé le tarmac de l'aéroport de Tambacounda. En effet, l'aéroport de cette partie du Sénégal oriental a fait peau neuve en quelques semaines avec des équipes qui ont travaillé jours et nuits, sous la supervision de son Directeur général Abdoulaye Dièye. Le tout nouveau Directeur général de l'AIBD Abdoulaye Dièye vient de relever un grand défi: celle de permettre au Chef de l'Etat et à l'ensemble du gouvernement, de pouvoir atterrir à Tambacounda dans des conditions respectant toutes les normes de sécurité de l'Aviation Civile. Cette prouesse lui a valu les félicitations de son Excellence Macky Sall très satisfait des travaux et aménagements effectués. D'ailleurs pour cette raison, il a tenu à saluer toute l'équipe de l'AIBD avec des encouragements. Dans la ferveur et la solennité, le CEMGA Wade a également salué la prouesse des équipes techniques de l'AIBD, car cet aéroport reçoit beaucoup de vols militaires.