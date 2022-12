Tambacounda : Le pouvoir liste ses réalisations

En perspective du conseil des ministres décentralisé prévu, ce mercredi 28 décembre à Tambacounda, le pouvoir a sorti ses chiffres dans cette partie orientale du Sénégal. Si l’on en croit une note du bureau d’information gouvernementale, 248 milliards ont été investis à Tamba entre 2013 et 2022. Dans le détail, ajoute la note, il s’agit de 156,834 milliards de travaux achevés, 52 milliards pour des chantiers en cours, 39,23 milliards en phase de démarrage. « D'autres investissements sont également envisagés en perspective pour un montant de 144,3 milliards », promet-on. A propos des réalisations, il s’agit de 399 Km de routes revêtues et 345 km de pistes de désenclavement pour un total de 156 milliards 834 millions de FCFA. « A l’horizon 2026, les investissements vont atteindre un linéaire de 1370,2 km, pour un coût global de 425,3 milliards FCFA », s’engage le gouvernement. Sur le plan social, Tamba compte 24 886 bénéficiaires de bourses de sécurité sociale, en plus d’avoir encaissé 3 milliards lors des ‘’transferts monétaires exceptionnels’’, sans compter les 22,445 milliards du Pudc (pistes rurales, hydraulique, électricité) et les 2,481 milliards de la Cmu entre 2015 et 2022. La commune elle-même a bénéficié de 11 milliards d’investissement avec Promovilles. De façon détaillée, il s’agit de « 15 km de voirie assainie et éclairée répartis sur 14 tronçons dans 17 quartiers périphériques peuplés et jadis caractérisés par d’importants ravinements, qui impactent 108 666 habitants, 434 Lampadaires, Un aménagement sur le parking intercommunal des gros porteurs (aires de détente, lieux de prière, salle de restauration)… ». Pour séduire davantage, le pouvoir attribue même à Tamba la réalisation du chemin de fer pour un montant de 1965 milliards. Un chantier sans cesse annoncé, jamais démarré.