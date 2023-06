Tabaski 2023 : Ce que dit Mamoudou Ibra Kane au Gouvernement

A 9 jours de la Tabaski, bon nombre de Sénégalais Mamoudou Ibra Kane, leader du Mouvement citoyen "Demain c’est maintenant », exhorte le Gouvernement à davantage se préoccuper du gorgorlou. « Je demande au gouvernement du Sénégal de prendre sans délai les bonnes mesures (et non des paroles) pour permettre aux populations de passer une bonne fête de tabaski : mouton, transport, sécurité… Tabaski pour tous et partout », a déclaré, sur twitter, le journaliste, auteur de plusieurs ouvrages et Co-constructeur du Sénégal.