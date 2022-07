TOUBA - Le Khalife à Mimi Touré : « L’estime que j’ai pour le Président Sall s’est accrue… Qui promeut la paix atteindra ses objectifs! »

Comme annoncé, la coalition Benno Bokk Yaakar, sous la houlette de Aminata Touré, a été reçue par le Khalife Général des Mourides. Un moment fort privilégié mis à profit par Serigne Mountakha pour revenir sur l’excellence des relations qui le lient au Président de la République, estimant que celles-ci se sont renforcées comme jamais auparavant. « Je l’avais confié à Serigne Touba. Il reste confié à celui-ci, aujourd’hui plus que jamais. Je suis toujours dans cette posture. Mon estime pour lui s’est renforcée et elle ne s’amoindrira jamais. Rien n’a changé depuis! »



Un discours qui a suscité dans l’assistance des soupirs de soulagement et de gaieté.



Serigne Mountakha Mbacké a aussi abordé la question des élections législatives demandant aux acteurs de tout faire pour éviter à ce pays la violence. « Demeurez dans la culture de la paix! Où que vous soyez, n’agissez que dans la paix. Grâce à Dieu, quiconque promeut la paix, Dieu l’aidera certainement à attendre ses objectifs. Le Sénégal, à travers Serigne Touba, a obtenu la paix... »



La délégation de BBY était riche de plusieurs leaders Apéristes et alliés.