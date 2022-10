TIVAOUNE:UN MORT ET 30 BLESSÉS SUR LA ROUTE DU GAMOU

Un mort et cinq blessés : c’est le bilan d’un accident de la circulation enregistré ce vendredi 7 octobre 2022. Selon la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, qui fait le point, sur 14 interventions effectuées, 11 concernent les accidents de la circulation. Mais, à J moins 1, lors de la précédente édition, en 2019, le bilan était plus lourd, a précisé le Lieutenant colonel Cheikh Tine, chargé de communication de ladite Brigade. "Depuis la mise en place du dispositif de secours et d’intervention, à l’occasion du Gamou édition 2022, la Brigade a effectué 14 interventions, a-t-il révélé à l’équipe d’Emedia déployée sur place. Parmi ces interventions, nous avons enregistré 25 blessés. Les 11 concernent les accidents de la circulation, au niveau des axes Bambey - Diourbel - Tivaouane, Khombole - Tivaouane, Thiès - Tivaouane." Un bilan moins macabre cette année Tine ajoute : "ce matin, on a enregistré un accident ayant occasionné 1 corps sans vie et 5 blessés. Ce qui porte, au total, le nombre de blessés à 30 et 1 cas de décès." En revanche, "lorsqu’on compare le bilan de cette année à celui de 2019, parce que les 2 dernières années, il n’y a pas eu de Gamou, à pareil moment, nous étions à 4 cas de décès et 37 blessés. Ce qui veut dire que cette année, nous avons moins de morts et de blessés par rapport à 2019. Nous espérons que le bilan restera à ce niveau".