TER: la deuxième phase livrée en décembre 2023

Les travaux de la deuxième phase des travaux du Train express régional (TER) reliant la ville de Diamniadio à l’Aéroport internationale Blaise Diagne de Dakar (AIBD) sur un linéaire de 19km, seront livrés le 27 décembre 2023. L’annonce a été faite jeudi par le DG sortant de l’Agence nationale de la promotion de l’investissement et des grands travaux (APIX), Mountaga Sy à l’occasion de la cérémonie de passation avec son successeur, Abdoulaye Baldé, indique l’APS. « Le président Macky Sall a lancé les travaux le 5 mars 2022 et ce projet sera livré à date. Le président rendra le tronçon Diamniadio AIBD aux Sénégalais, le 27 décembre 2023 », a déclaré monsieur SY. « Aujourd’hui, sur 19km de linéaire, 14km sont libérés », a fait savoir M. Sy, précisant que sur « quatorze ouvrages hydrauliques et ouvrages d’art, huit sont réalisés au niveau des tabliers » tandis que sur le terminal AIBD, les ouvriers sont « en train de couler les derniers pilons ». A ce propos, il a remercié le chef de l’Etat qui a confié à l’Apix le projet du TER, « le projet le plus important du Sénégal indépendant et qui est la meilleure réponse à la problématique de la mobilité urbaine. » Ce projet a été réalisé grâce à un appel d’offres international auquel ont répondu soixante-cinq entreprises, 19 nationalités, cinq lots et les grands ténors du ferroviaire mondial, a dit Mountaga Sy, nommé récemment Directeur général du Port de Dakar. Et depuis sa mise en circulation, a-t-il indiqué, « nous sommes aujourd‘hui à 11 millions de passagers avec un trafic de fréquentation en moyenne de quatre-vingt-cinq mille passagers par jour ».