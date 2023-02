Sweet Beauty-Malick Gakou sur Ousmane Sonko: "Je reste constant dans ma détermination à le défendre"

El Hadji Malick Gakou, Président du Grand Parti, dit être très clair dans le cadre du supposé dossier Sweet Beauty opposant son ami Ousmane Sonko à la masseuse Adji Sarr. « J’ai toujours été très clair en défendant Ousmane Sonko contre tout complot visant son intégrité physique ou morale. De ce point de vue, je reste constant dans ma détermination à le défendre par tous les moyens, afin justice lui soit rendue par un non-lieu », a tenu à faire savoir dans L’Obs, Malick Gakou. Occasion aussi pour M. Gakou de clarifier que le Grand Parti est un « parti démocratique et libre qui adopte des positions sur la base d’une intime conviction corroborée par notre propre système de valeur ». Et le leader du Gp dit respecter les libertés de choix de chaque formation politique et exige ce même respect de ses choix stratégiques.