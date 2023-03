Sur son lit d’hôpital : Ousmane Sonko annonce une désobéissance civile et des grèves générales

Le leader de Pastef ne compte pas reculer d’un iota dans son combat. Sur son lit d’hôpital, Ousmane Sonko a dévoilé sa nouvelle stratégie de lutte contre le président Macky Sall et son régime. Ainsi, il a annoncé des grèves générales dans tous les secteurs et une désobéissance civile. Ousmane Sonko va certainement paralyser le pays dans les jours à venir. Le leader de Pastef réfléchit à de nouvelles formes de combat comme la désobéissance civile civile et des grèves générales. Pour la réussite de ces actions, il lance un appel aux commerçants, aux transporteurs et à l’ensemble des Sénégalais. Ousmane Sonko a réaffirmé sa détermination à rester au Sénégal pour mener le combat : « Le combat se déroule au Sénégal, pour rien au monde je ne partirai. Si je quitte le pays, cela affaiblirait ce qu’il reste de la résistance. Je ne vais nulle part. » Et il a lancé un défi au président Macky Sall : « Par contre, si Macky Sall souhaite me tuer, il n’a qu’à le faire. Mais nous nous battrons tous ensemble pour le combat qui nous attend. »