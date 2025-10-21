Sur les propos de Pape Malick Ndour : Babacar Bâ du Forum du Justiciable s’oppose et condamne toute revendication visant à précipiter le départ d’un régime élu, avant l’échéance prévue

Babacar Bâ du Forum du Justiciable rappelle que dans une démocratie, la légitimité du pouvoir en place repose sur le vote populaire et sur des institutions conçues pour garantir l’exercice du mandat jusqu’au bout. Demander le départ d'un régime avant la fin de son mandat, c’est affaiblir les institutions et nier le choix des citoyens. Pour l’opposition, il existe des mécanismes légaux pour exprimer ses désaccords avec le régime élu légalement et démocratiquement. Ainsi, il s’oppose et condamne toute revendication visant à précipiter le départ d’un régime élu, avant l’échéance prévue.



