Sur l’état de santé de Khadim Ba: Le Forum du justiciable invite le juge d’instruction financier à accorder une liberté provisoire au DG de Locafrique

Le Forum du justiciable rappelle que la détention dans un centre hospitalier, même assortie de soins ponctuels, ne permet pas de garantir la continuité et la qualité des traitements indispensables à sa survie et à son rétablissement. L’état de santé de Khadim Ba nécessite un suivi médical constant, incompatible avec la détention.



Le droit fondamental à la santé, consacré par la constitution Sénégalaise et les conventions internationales, impose que toute personne malade bénéficie des soins appropriés.



Enfin, le Forum du justiciable souligne que l’exigence de rendre justice est bien conciliable avec le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. Khadim Ba présente toute les garanties de représentation en justice.



Fait à Dakar le 21 novembre 2025

Le Bureau exécutif